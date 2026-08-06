24 Канал зібрали добірку цікавих польських імен для дівчаток. Перегляньте нашу добірку і обирайте той варіант, який припаде вам до душі.

Гальшка

Згідно з однією з версій, це зменшувальна форма імені Єлизавета, що трактується як "Божа обітниця". Його можна було часто почути серед польської шляхти. Що цікаво, ім'я Гальшка належало Гальшці Острозькій, княгині та меценатці.

Домбрувка

Це ім'я польського походження, ймовірно, пов'язане з природою. Саме тому може означати "дуб" або "дівчина з дубового гаю". Власниці цього імені відзначаються любов'ю до природи та витривалістю.

Данута

Ім'я Данута означає "Богом дана". У сучасному світі так часто називають дівчат з незалежним характером, креативним мисленням та особливим магнетизмом. Ці жінки здатні приносити свіжі ідеї та яскраві зміни в життя кожного, хто опиняється поруч із ними.

Ядвіга

Це ім'я трактується як "та, хто бореться" або "багата войовниця". Зазвичай його власниці відзначаються надзвичайною силою духу, шляхетністю та мудрістю. Такі жінки мають вроджений лідерський талант. Вони здатні з неймовірною гідністю долати будь-які життєві виклики, залишаючись при цьому чуйними до потреб інших.

Красиві польські імена / Фото Magnific

До речі, якщо вам подобається звучання іноземних імен, радимо також переглянути нашу добірку красивих американських імен для дівчаток. У ній ми зібрали не менш цікаві та ніжні варіанти зі значеннями, які точно варті вашої уваги.