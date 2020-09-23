Польща стала першою країною, яка визначилась із претендентом на премію Оскар. Держава обрала фільм "Снігу більше ніколи не буде", де розповідається про українського мігранта. Днями у мережі опублікували чуттєве відео стрічки.

"Снігу більше ніколи не буде": сюжет і трейлер

Ролик з'явився у ютубі та привернув увагу кіноманів. А все тому, що стрічка – одна з претендентів на премію Оскар, яка пройде у 2021 році.

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Фільм "Снігу більше ніколи не буде" розповідає про українця, який після катастрофи в Чорнобилі має надзвичайні здібності. Чоловік переїжджає до столиці Польщі, де працює масажистом в елітному передмісті. Поступово він більше дізнається про своїх клієнтів, їхні хвороби, страхи. Багатії не можуть себе назвати щасливими, навіть маючи шалені суми на банківських рахунках. Тому українець починає лікувати не тільки їхні спини, але й душу. Завдяки особливому гіпнозу він допомагає клієнтам знайти спокій та відчути себе щасливими.

Цікаво, що головну роль виконав голлівудський актор з українським корінням – Алек Утгоф. Він добре відомий завдяки ролі у третьому сезоні "Дивних див".

Дивіться трейлер до фільму "Снігу більше ніколи не буде": відео

Польща висунула фільм на Оскар: що відомо

Всі країни можуть подавати заявки на Оскар-2021. Наразі прийом стрічок на розгляд експертної комісії триває, а Польща стала першою державою, що визначилась із претендентом на премію. Відтак робота режисерки Малгожати Шумовської "Снігу більше ніколи не буде" побореться за змогу стати номінантом Оскара.

Окрім цього, стрічку презентували на Венеційському кінофестивалі. А от світова прем'єра фільму відбудеться у 2021 році.