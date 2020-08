Організатори Оскар-2021 тільки почали приймати заявки від країн та складати список стрічок, що можуть претендувати на перемогу. Польща стала першою державою, яка визначилась із номінантом, та висунула на престижну нагороду фільм про українського мігранта.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, на Оскар-2021 Польща висунула комедійну драму Never Gonna Snow Again ("Снігу більше ніколи не буде"). Автором стрічки є режисерка Малгожата Шумовська, яка вперше отримала шанс представити свою роботу на розгляд експертів престижної премії.

За сюжетом фільму, українець іммігрує до Польщі, де влаштовується на роботу масажистом. Поступово він ближче знайомиться зі своїми заможними клієнтами та починає лікувати їх не тільки фізично, але й психологічно. Багатії не можуть назвати себе щасливим людьми, а головний герой стає "гуру" для них, який переконує, що щастя може бути в дрібних речах.

Світова прем'єра стрічки Never Gonna Snow Again відбудеться вже у вересні 2020 році в рамках Венеційського кінофестивалю. Наразі автори драми не публікували офіційного трейлера, однак у мережі з'явились перші кадри.

Кадри з фільму Never Gonna Snow Again / Фото IMDb

Примітно, що головну роль у стрічці виконав актор Алек Утгофф, який раніше знімався у серіалі "Дивні дива". Чоловік народився у Києві та після навчання у Великій Британії розпочав там акторську кар'єру. Ім'я Олег він змінив на Алек.

Наразі на рахунку Алека Утгоффа чимало популярних стрічок, де він зіграв другорядні ролі. Зокрема, "Турист", "Мордекай", "Джек Раян: Теорія хаосу", "Дракула", Чорнобиль" та ін. Це вперше роботу Алека Утгоффа висувають на Оскар.