Польша стала первой страной, которая определилась с претендентом на премию Оскар. Государство выбрало фильм "Снега больше никогда не будет", где рассказывается об украинском мигранте. На днях в Сети опубликовали чувственное видео ленты.

"Снега больше никогда не будет": сюжет и трейлер

Ролик появился в ютубе и привлек внимание киноманов. А все потому, что лента – одна из претендентов на премию Оскар, которая пройдет в 2021 году.

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Фильм "Снега больше никогда не будет" рассказывает об украинце, который после катастрофы в Чернобыле имеет чрезвычайные способности. Мужчина переезжает в столицу Польши, где работает массажистом в элитном пригороде. Постепенно он больше узнает о своих клиентах, их болезнях, страхах. Богачи не могут себя назвать счастливыми, даже имея баснословные суммы на банковских счетах. Поэтому украинец начинает лечить не только их спины, но и душу. Благодаря особому гипнозу он помогает клиентам обрести спокойствие и почувствовать себя счастливыми.

Интересно, что главную роль исполнил голливудский актер с украинскими корнями – Алек Утгоф. Он хорошо известен благодаря роли в третьем сезоне "Странных дел".

Смотрите трейлер к фильму "Снега больше никогда не будет": видео

Польша выдвинула фильм на Оскар: что известно

Все страны могут подавать заявки на Оскар-2021. Сейчас прием лент на рассмотрение экспертной комиссии продолжается, а Польша стала первым государством, которое определилось с претендентом на премию. Поэтому работа режиссера Малгожаты Шумовской "Снега больше никогда не будет" поборется за возможность стать номинантом Оскара.

Кроме этого, ленту презентовали на Венецианском кинофестивале. А вот мировая премьера фильма состоится в 2021 году.