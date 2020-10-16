Знаменита модель, "ангел" Victoria's Secret Кендіс Сванепул вкотре розбурхала уяву шанувальників еротичними кадрами. Вона показала ефектне відео, де зображена під водою у відвертому вбранні.

За особистою сторінкою Кендіс в інстаграмі стежать понад 14,7 мільйонів користувачів мережі. І вона точно знає, як привернути увагу ще більшої аудиторії. Зірка не соромиться позувати в провокативних фотосесіях та оголюватися перед камерою.

Гаряче У мокрій сукні: Кендіс Сванепул завела мережу еротичним фото, де показала оголене тіло

Днями у профілі Сванепул з'явився черговий спекотний допис. Вона поділилася красивим та, водночас, сексуальним роликом, де показала своє бездоганне тіло.

Модель позувала, обернувшись спиною до камери, і показала, як виринає з-під води. Ролик знятий за допомогою сповільненої зйомки, тому прихильники знаменитості легко могли розгледіти її апетитні сідниці. Кендіс одягнула відвертий купальник вишневого кольору, який оголив пружні форми, чим і привернув увагу величезної аудиторії.

Публікацію активно коментують фоловери "ангела", які залишають сотні компліментів та слів захоплення.