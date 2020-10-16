Знаменитая модель, "ангел" Victoria's Secret Кэндис Сванепул в очередной раз взбудоражила воображение поклонников эротическими кадрами. Она показала эффектное видео, где изображена под водой в откровенном наряде.

За личной страницей Кэндис в инстаграме следят более 14,7 миллиона пользователей сети. И она точно знает, как привлечь внимание еще большей аудитории. Звезда не стесняется позировать в провокационных фотосессиях и обнажаться перед камерой.

Горячее В мокром платье: Кэндис Сванепул завела сеть эротическим фото, где показала обнаженное тело

На днях в профиле Сванепул появился очередной жаркий пост. Она поделилась красивым и одновременно сексуальным роликом, где показала свое безупречное тело.

Модель позировала, повернувшись спиной к камере, и показала, как выныривает из-под воды. Ролик снят с помощью замедленной съемки, поэтому сторонники знаменитости легко могли разглядеть ее аппетитные ягодицы. Кэндис надела откровенный купальник вишневого цвета, который обнажил упругие формы, чем и привлек внимание огромной аудитории.

Публикацию активно комментируют фоловеры "ангела", которые оставляют сотни комплиментов и слов восхищения.