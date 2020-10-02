"Ангел" Victoria's Secret Кэндис Сванепул в очередной раз показала обнаженное тело в эротической фотосессии. Она предстала перед камерой в мокром платье и взбудоражила воображение поклонников.

За личной страницей модели в инстаграм следят более 14,5 миллионов пользователей сети. Именно там она публикует самые откровенные фотографии, создает настоящий ажиотаж вокруг своей личности и заводит поклонников.

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На днях Кэндис обнародовала снимок, где позирует на фоне реки. Она одета в легкое мокрое платье, которое красиво облегло ее и подчеркнуло пикантные зоны роскошного тела. Модель не имела под платьем нижнего белья, поэтому такая публикация вызвала немалый фурор среди пылких поклонников Сванепул.

Конечно, не осталась без внимания поза звезды. Она эротично подняла голову вверх и закрыла глаза. Волосы звезды были мокрыми, что придало ее образу еще больше сексуальности. На лице красовался легкий макияж, который лишь подчеркнул природную красоту знаменитости.



Сексуальная Кэндис Сванепул в мокром платье / Instagram / @angelcandices