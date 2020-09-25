"Ангел" Victoria's Secret Кэндис Сванепул в который раз взбудоражила Сеть необычайно эротическими кадрами. Поклонники в восторге от фотографий, которые супермодель распространила на днях.

Сексуальные снимки, как всегда, знаменитость обнародовала на личной странице в инстаграме. Новая публикация изрядно взбудоражила воображение более 14-миллионной аудитории подписчиков.

Жарко Полностью обнаженная на дереве: Кэндис Сванепул зажгла сеть чрезвычайно откровенным кадром 18+

Звезда предстала перед камерой в очень откровенных образах. Она не стесняется демонстрировать полностью обнаженное тело и показывать его прелести. Кэндис умело щеголяет изящной фигурой и умеет подчеркнуть ее преимущества в минимальном количестве одежды или вообще без него.

Так, 31-летняя Сванепул позировала в светлых брюках с высокой посадкой. Также она надела на обнаженное тело бежевую рубашку, которую не застегивала. На лице модель сделала насыщенный макияж с темными коричневыми тенями на веках. Обнаженную грудь любимица миллионов прикрыла длинными волосами. Фотография получилась очень эротичной.

На следующем кадре видим Кэндис вприсядку. Она обута в длинные сапоги с бахромой и одета в look с откровенным декольте, который также обнажил ее аппетитные ягодицы. Такой образ "ангел" дополнила массивными золотыми браслетами на руках. Волосы Сванепул прядями спадают на лицо.

На обоих фотографиях знаменитость обольстительно смотрит в камеру и будто манит поклонников к себе.

Для просмотра фото листайте справа