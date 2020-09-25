"Ангел" Victoria's Secret Кендіс Сванепул вкотре розбурхала мережу надзвичайно еротичними кадрами. Шанувальники в захваті від світлин, які супермодель поширила днями.

Сексуальні знімки, як завжди, знаменитість оприлюднила на особистій сторінці в інстаграмі. Нова публікація неабияк розбурхала уяву понад 14-мільйонної аудиторії підписників.

Спекотно Повністю оголена на дереві: Кендіс Сванепул завела мережу надзвичайно відвертим кадром 18+

Зірка постала перед камерою в дуже відвертих образах. Вона не соромиться демонструвати повністю оголене тіло та показувати його принади. Кендіс вміло хизується витонченою фігурою і вміє підкреслити її переваги у мінімальній кількості одягу або й взагалі без нього.

Так, 31-річна Сванепул позувала у світлих штанах з високою посадкою. Також вона одягнула на оголене тіло бежеву сорочку, яку не застібала. На обличчі модель зробила насичений макіяж з темними коричневими тінями на повіках. Оголені груди улюблениця мільйонів прикрила довгим волоссям. Світлина вийшла дуже еротичною.

На наступному кадрі бачимо Кендіс навприсідки. Вона взута в довгі чоботи з бахромою та одіта в look з відвертим декольте, який також оголив її апетитні сідниці. Такий образ "ангел" доповнила масивними золотими браслетами на руках. Волосся Сванепул пасмами спадає на обличчя.

На обох світлинах знаменитість звабливо дивиться в камеру і ніби манить прихильників до себе.

Для перегляду фото гортайте праворуч