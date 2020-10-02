"Ангел" Victoria's Secret Кендіс Сванепул вкотре показала оголене тіло в еротичній фотосесії. Вона постала перед камерою у мокрій сукні та розбурхала уяву шанувальників.

За особистою сторінкою моделі в інстаграмі стежать понад 14,5 мільйонів користувачів мережі. Саме там вона публікує найвідвертіші світлини, створює справжній ажіотаж навколо своєї особистості та заводить шанувальників.

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Днями Кендіс оприлюднила знімок, де позує на тлі річки. Вона одягнена у легку мокру сукню, яка гарно облягла її та підкреслила пікантні зони розкішного тіла. Модель не мала під сукнею нижньої білизни, тому така публікація спричинила чималий фурор серед палких прихильників Сванепул.

Звісно, що не залишилася без уваги поза зірки. Вона еротично підняла голову вверх і заплющила очі. Волосся зірки було мокрим, що додало її образові ще більше сексуальності. На обличчі красувався легкий макіяж, який лише підкреслив природну вроду знаменитості.



Сексуальна Кендіс Сванепул у мокрій сукні / Instagram / @angelcandices