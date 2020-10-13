Популярна американська співачка наважилась на кардинальні зміни іміджу. Мадонна пофарбувала волосся в рожевий колір та вразила шанувальників.

62-річна американська співачка Мадонна вирішила довести, що не боїться експериментів. Зірка пофарбувала волосся, а світлиною поділилась з шанувальниками на своїй сторінці в інстаграмі.

Цікаво Не любить скорпіонів: Мадонна відмовила відомому діджею у співпраці через знак зодіаку

Популярна поп-виконавиця наважилась змінити колір волосся: з платинового на рожевий. На знімку Мадонна позувала в синій блузці з білим комірцем. Волосся співачка зв'язала у хвіст, але випустила кілька пасем.

Артистка доповнила образ тонкими ланцюжками на шиї та лаконічними сережками з камінцями. Також вона обрала коричневі окуляри, а завершував ефектний аутфіт Мадонни яскравий макіяж. Щоб підкреслити новий колір волосся, співачка нафарбувала губи рожевою помадою.

У коментарях шанувальники висловили захоплення новим образом Мадонни. "Неймовірно! Ти виглядаєш прекрасно у будь-якому стилі", "Це рожеве волосся – вогонь. Мені подобається", "Всі люблять Мадонну", – написали під світлинами.

Для перегляду фото гортайте праворуч: