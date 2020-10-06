62-річна попдіва Мадонна вкотре здивувала публіку своїми неординарними вимогами. Зірка захоплюється астрологією, а зі всіх знаків зодіаку найбільше не любить скорпіонів. Саме цей факт завадив співпраці співачки з діджеєм Девідом Гетою.

Французький діджей, володар двох премій Греммі й один з найвідоміших музичних продюсерів Девід Гета розповів про примхи Мадонни. Як інформує видання NME, після перемоги музиканта 2011 року на Греммі артистка звернулась до нього з пропозицією співпраці. Вона хотіла записати свій наступний музичний альбом разом з Гетою.

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Девід Гета пригадав, що Мадонна запросила його на ланч. Зірка не скупилась на похвалу реміксу на її хіт Revolver, який приніс діджею статуетку Греммі, та розповідала про музику для нового альбому.

"Усе йшло чудово, атмосфера була розслабленою. Я почав думати, що все складеться", – поділився Девід Гета. Однак розмова зайшла так далеко, що він оголосив свій знак зодіаку – скорпіон. Реакція Мадонни його шокувала, адже співачка моментально відмовилась від співпраці.

Вибачте, ми не зможемо працювати разом. Приємно було познайомитися. До побачення,

– почув Девід Гета від Мадонни.

Згідно з твердженнями астрологів, скорпіони віддані, рішучі та спостережливі, однак часто вони здаються підозрілими і не надто охоче довіряють людям. Схоже, Мадонна справді не любить скорпіонів, якщо навіть професіоналізм Девід Гета не повпливав на її позицію.