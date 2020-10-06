62-летняя поп-дива Мадонна в очередной раз удивила публику своими неординарными требованиями. Звезда увлекается астрологией, а из всех знаков зодиака больше всего не любит скорпионов. Именно этот факт помешал сотрудничеству певицы с диджеем Дэвидом Геттой.

Французский диджей, обладатель двух премий Грэмми и один из самых известных музыкальных продюсеров Дэвид Гетта рассказал о капризах Мадонны. Как информирует издание NME, после победы музыканта в 2011 году на Грэмми артистка обратилась к нему с предложением сотрудничества. Она хотела записать свой следующий музыкальный альбом вместе с Геттой.

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Дэвид Гета вспомнил, что Мадонна пригласила его на обед. Звезда не скупилась на похвалу ремикса на ее хит Revolver, который принес диджею статуэтку Грэмми, и рассказывала о музыке для нового альбома.

"Все шло замечательно, атмосфера была расслабленной. Я начал думать, что все сложится", – поделился Дэвид Гетта. Однако разговор зашел так далеко, что он объявил свой знак зодиака – скорпион. Реакция Мадонны его шокировала, ведь певица моментально отказалась от сотрудничества.

Извините, мы не сможем работать вместе. Приятно было познакомиться. До свидания,

– услышал Дэвид Гетта от Мадонны.

Согласно утверждениям астрологов, скорпионы преданные, решительные и наблюдательные, однако часто они кажутся подозрительными и не слишком охотно доверяют людям. Похоже, Мадонна действительно не любит скорпионов, если даже профессионализм Дэвида Гетты не повлиял на ее позицию.