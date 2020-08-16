В белом вышитом платье: как Мадонна празднует 62-летие – фото и видео
Американская певица Мадонна празднует сегодня свой день рождения. Для праздника звезда надела белое вышитое платье с глубоким декольте.
Американская певица Мадонна празднует сегодня свой день рождения. Для праздника звезда надела белое вышитое платье с глубоким декольте и поделилась образом с подписчиками в инстаграме.
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16 августа королеве поп-музыки исполнилось 62 года. Она решила устроить вечеринку в семейном кругу, а именно у бассейна с молодым бойфрендом и детьми.
Певица часть волос заплела, а остальную часть распустила, сделав укладку волнами. Образ артистка дополнила длинным цветным ожерельем и золотыми цепочками. Для отдыха на берегу океана она сделала легкий макияж и накрасила губы розовой помадой.
Мадонна завершила look большим количеством золотых браслетов на руке. А поскольку на улице жарко, певица держала веер, который показала в кадре.
Мадонна празднует 62-летие в белом платье / Instagram / @madonna
Мадонна празднует 62-летие в белом платье / Instagram / @madonna
Фото звезда подписала: "Лицо стервы-именинницы на отдыхе". А в комментариях женщина получила множество пожеланий по случаю дня рождения.
Перед фото Мадонна опубликовала видео, где показала, как готовилась к празднику.