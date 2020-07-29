61-летняя певица наделала шума в сети скандальным заявлением о коронавирусе. Мадонна убеждена, что вакцину от болезни уже нашли, однако власти отказались ее распространять ради собственного обогащения. Это заявление удалили из сети как ложную информацию.

Коронавирус продолжает поражать тысячи людей по всему миру, а вакцины от болезни до сих пор нет. Однако такое мнение поддерживают далеко не все. Мадонна убеждена, что вакцину от COVID-19 уже давно нашли. Собственными суждениями поп-дива поделилась в Инстаграме, однако ее скандальный пост быстро исчез из сети.

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Певица, аудитория которой перевалила за 15 миллионов читателей, опубликовала курьезный пост, который посвятила теме борьбы с коронавирусом. Однако на этот раз Мадонна заверила, что вакцина от смертельной болезни давно изобретена медиками, а против ее массового распространения и применения выступают представители власти, которые наживаются на простых гражданах.

Правда освободит всех нас. Но ее не хотят слышать те, кто находится у власти и получает больше всего денег от этих долгих поисков вакцины. Вакцины, которая уже найдена еще несколько месяцев назад и проверена. Они используют страх как метод контроля, давая богатым еще больше обогащаться, а бедным – еще больше беднеть,

– написала Мадонна.

Признание певица дополнила видео, на котором появилась группа, которая называет себя "американские врачи передовой". Они уверяют, что ни маски, ни изоляция не помогут защититься от COVID-19. Одной из них является Стелла Эммануэль, которую Мадонна вспомнила в подписи и назвала героиней.



Мадонна с бойфрендом Ахламаликом Уильямсом / Instagram / @madonna

Несмотря на то, что все заявления группы противоречат многочисленным исследованиям и данным экспертов в области здравоохранения, видео звезды обозначили надписью: "Ложная информация". Впоследствии его удалили со страницы Мадонны в Инстаграме, однако оно успело вызвать шквал обсуждения в сети. В частности, певица Энни Леннокс написала: "Это полное безумие! Я не могу поверить, что вы поддерживаете это опасное шарлатанство. Надеюсь, ваша страница была взломана, и вы собираетесь это объяснить".

Напомним, ранее Мадонна утверждала, что переболела коронавирусом, ведь у нее обнаружили антитела к COVID-19. Она считает, что перенесла болезнь бессимптомно, хотя это может быть следствием переноса родственной болезни. Стоит отметить, что Мадонна потеряла трех друзей из коронавируса. Смерти произошли в течении суток и оставили глубокую рану в душе звезды.