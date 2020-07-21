61-летняя попдива Мадонна всегда боролась за свободу и самовыражение. Однако ее позиция стала поводом для судебного иска в России. Активисты требовали оштрафовать звезду за публичную поддержку ЛГБТ-сообщества на концерте в Санкт-Петербурге. Как выяснилось, возмещения истцы так и не получили.

На личной странице в инстаграме Мадонна вспомнила курьезный инцидент, который произошел с ней во время концерта в России. В августе 2012 года она выступила в Санкт-Петербурге и со сцены поддержала ЛГБТ-сообщество. Кроме того, зрители получили розовые браслеты, которые символизируют толерантность к представителям ЛГБТ.

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Тогда группа активистов подала судебный иск против звезды и организаторов, требуя возместить им моральный ущерб на сумму свыше 10 миллионов долларов. Истцы заявили, что Мадонна оскорбила их своими высказываниями. Стоит отметить, что в марте 2012 года в Санкт-Петербурге приняли закон, предусматривающий штрафы за "пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних".

"Я здесь, чтобы сказать, что ЛГБТ-сообщество, как здесь, так и по всему миру, имеет одинаковые права на достойное поведение, уважение, терпимость, сочувствие и любовь. Вы согласны?" – озвучила Мадонна со сцены.

Она показала фрагмент своего выступления, который стал поводом для судебной тяжбы, и за восемь лет после скандала заявила, что штраф она так и не заплатила.

Я сказала эту речь во время концерта в Санкт-Петербурге восемь лет назад. Правительство оштрафовало меня на 1 миллион долларов за поддержку гей-сообщества. Я так и не заплатила им,

– прокомментировала звезда.

Следует заметить, что на концерте Мадонны был только один из восьми истцов, а другие получили "моральную травму", просмотрев видео в сети. Поэтому в суде иск отклонили, а деньги взыскали в пользу организаторов концерта и владельцев площадки, на которой состоялось шоу.