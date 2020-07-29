61-річна співачка наробила шуму в мережі скандальною заявою про коронавірус. Мадонна переконана, що вакцину від хвороби вже знайшли, проте влада відмовилась її розповсюджувати заради власного збагачення. Цю заяву видалили з мережі через неправдиву інформацію.

Коронавірус продовжує вражати тисячі людей по всьому світу, а лікування від хвороби досі немає. Проте таку думку підтримують далеко не всі. Мадонна переконана, що вакцину від COVID-19 вже давно знайшли. Власними судженнями попдіва поділилась в інстаграмі, проте її скандальний допис швидко зник з мережі.

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Співачка, аудиторія якої перевалила за 15 мільйонів читачів, опублікувала курйозний допис, який присвятила темі боротьби з коронавірусом. Проте цього разу Мадонна запевнила, що вакцина від смертельної хвороби давно винайдена медиками, а проти її масового поширення та застосування виступають представники влади, які наживаються на простих громадянах.

Правда звільнить всіх нас. Але її не хочуть чути ті, хто перебуває при владі і отримує найбільше грошей від цих довгих пошуків вакцини. Вакцини, яка вже знайдена ще кілька місяців тому і перевірена. Вони використовують страх як метод контролю, даючи багатим ще більше збагачуватися, а бідним – ще більше бідніти,

– написала Мадонна.

Зізнання співачка доповнила відео, на якому з'явилась група, яка іменує себе "американські лікарі передової". Вони запевняють, що ані маски, ані ізоляція не допоможуть захиститись від COVID-19. Однією з них є Стелла Еммануель, яку Мадонна згадала в підписі та назвала героїнею.



Мадонна з бойфрендом Ахламаліком Вільямсом / Instagram / @madonna

Зважаючи на те, що всі заяви групи суперечать численним дослідженням та даним експертів у галузі охорони здоров'я, відео зірки позначили написом: "Неправдива інформація". Згодом його видалили зі сторінки Мадонни в інстаграмі, проте воно встигло викликати шквал обговорення в мережі. Зокрема, співачка Енні Леннокс написала: "Це повне безумство! Я не можу повірити, що ви підтримуєте це небезпечне шарлатанство. Сподіваюся, ваша сторінка була зламана, і ви збираєтеся це пояснити".

Нагадаємо, раніше Мадонна запевняла, що перехворіла коронавірусом, адже у неї виявили антитіла до COVID-19. Вона вважає, що перенесла хворобу безсимптомно, хоч це може бути наслідком перенесення спорідненої хвороби. Варто зазначити, що Мадонна втратила трьох друзів через коронавірус. Смерті відбулись за одну добу й залишили глибоку рану на душі зірки.