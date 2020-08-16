Американська співачка Мадонна святкує сьогодні свій день народження. Для свята зірка вдягнула білу вишиту сукню з глибоким декольте.

Американська співачка Мадонна святкує сьогодні свій день народження. Для свята зірка вдягнула білу вишиту сукню з глибоким декольте і поділилась образом з підписниками в інстаграмі.

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16 серпня королеві поп-музики виповнилось 62 роки. Вона вирішила влаштувати вечірку в родинному колі, а саме біля басейну з молодим бойфрендом та дітьми.

Стильний літній look іменинниці

Співачка частину волосся заплела, а іншу частину розпустила, зробивши хвилясте укладання. Образ артистка доповнила довгим кольоровим намистом та золотими ланцюжками. Для відпочинку на березі океану вона зробила легкий макіяж і нафарбувала губи рожевою помадою.

Мадонна завершила look великою кількістю золотих браслетів на руці. А оскільки на вулиці спекотно, співачка тримала віяло, яке показала в кадрі.



Мадонна святкує 62-річчя в білій сукні / Instagram / @madonna

Мадонна святкує 62-річчя в білій сукні / Instagram / @madonna

Фото зірка підписала: "Обличчя стерви-іменинниці на відпочинку". А в коментарях жінка отримала безліч побажань з нагоди дня народження.

Перед фото Мадонна опублікувала відео, де показала, як готувалась до свята.