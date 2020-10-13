Популярная американская певица решилась на кардинальные изменения имиджа. Мадонна покрасила волосы в розовый цвет и поразила поклонников.

62-летняя американская певица Мадонна решила доказать, что не боится экспериментов. Звезда покрасила волосы, а фотографией поделилась с поклонниками на своей странице в инстаграме.

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Популярная поп-исполнительница решилась изменить цвет волос: с платинового белокурого на розовый. На снимке Мадонна позировала в синей блузке с белым воротничком. Волосы певица завязала в хвост, но выпустила несколько прядей.

Артистка дополнила образ тонкими цепочками на шее и лаконичными серьгами с камнями. Также она выбрала коричневые очки, а завершал эффектный аутфит Мадонны яркий макияж. Чтобы подчеркнуть новый цвет волос, певица накрасила губы розовой помадой.

В комментариях поклонники выразили восхищение новым образом Мадонны. "Невероятно! Ты выглядишь прекрасно в любом стиле", "Эти розовые волосы – огонь. Мне нравится", "Все любят Мадонну", – написали под фотографиями.

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