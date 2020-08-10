Співачка гурту "НеАнгели" Слава Камінська у новому сезоні шоу "Танці з зірками" вийде на паркет з хореографом Дмитром Дікусаром. Пара вже встигла порепетирувати разом та навіть спровокувати чутки про роман. Артистка підігріла інтерес публіки новим пристрасним фото.

Два тижні тому Слава Камінська показала свого партнера по "Танцях з зірками". Ним став відомий танцівник Дмитро Дікусар. Пара не встигла вийти на паркет, але вже стала найобговорюванішим дуетом талант-шоу. В інстаграм-профілі співачка показала нове фото з хореографом, яке швидко наробило шуму в мережі.

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Раніше Дікусара зірка назвала "екскурсоводом в музеї танцювального мистецтва", а на відео, яке знаменитості підготували для проєкту "Танці з зірками" вони пристрасно обіймали одне одного.

На фото, зробленому під час зйомок на березі річки, найбільше обговорення викликала поза партнерів. Слава Камінська ніжно пригорнулась до танцівника, а він грайливо кусав її за капелюшок. Схоже, на паркеті "Танців з зірками" буде по-справжньому гаряче й пристрасно.

Починаю закохуватись… у танці,

– інтригуюче написала співачка.

Слава Камінська постала в оксамитовій сукні на тонких бретелях оливкового кольору з пікантним декольте. Образ вона доповнила солом'яним капелюхом, а макіяж зробила з акцентом на очі, обравши фіолетові тіні. Дмитро Дікусар був одягнений у чорну сорочку та штани, а з аксесуарів мав круглі сонцезахисні окуляри.

Солістка дуету "НеАнгели" поцікавилась у прихильників, який танець вони хочуть побачити першим на паркеті "Танців з зірками". Думки аудиторії розділились, проте більшість у коментарях зізнались, що чекають на румбу чи танго. Тому палких обіймів та спокусливих рухів парі не уникнути.