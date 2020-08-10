Певица группы "НеАнгелы" Слава Каминская в новом сезоне шоу "Танцы со звездами" выйдет на паркет с хореографом Дмитрием Дикусаром. Пара уже успела порепетировать вместе и даже спровоцировать слухи о романе. Артистка подогрела интерес публики новым страстным фото.

Две недели назад Слава Каминская показала своего партнера по "Танцам со звездами". Им стал известный танцовщик Дмитрий Дикусар. Пара не успела выйти на паркет, но уже стала самым обсуждаемым дуэтом талант-шоу. В инстаграм-профиле певица показала новое фото с хореографом, которое быстро наделало шума в сети.

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Ранее Дикусара звезда назвала "экскурсоводом в музее танцевального искусства", а на видео, которое знаменитости подготовили для проекта "Танцы со звездами" они страстно обнимали друг друга.

На фото, сделанном во время съемок на берегу реки, больше всего обсуждения вызвала поза партнеров. Слава Каминская нежно прижалась к танцовщику, а он игриво покусывал ее за шляпку. Похоже, на паркете "Танцев со звездами" будет по-настоящему горячо и страстно.

Начинаю влюбляться... в танцы,

– интригующе написала певица.

Слава Каминская появилась в бархатном платье на тонких бретелях оливкового цвета с пикантным декольте. Образ она дополнила соломенной шляпой, а макияж сделала с акцентом на глаза, выбрав фиолетовые тени. Дмитрий Дикусар был одет в черную рубашку и брюки, а из аксессуаров имел круглые солнцезащитные очки.

Солистка дуэта "НеАнгелы" поинтересовалась у поклонников, какой танец они хотят увидеть первым на паркете "Танцев со звездами". Мысли аудитории разделились, однако большинство в комментариях признались, что ждут румбу или танго. Поэтому жарких объятий и соблазнительных движений паре не избежать.