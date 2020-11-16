Американське подружжя Кріссі Тейген та Джона Ледженда побували на прем'єрі нової різдвяної казки від Netflix. Лише нещодавно пара оговталось від гіркої втрати сина на останніх місяцяз вагітності і зараз поступово повертається до життя.

Кріссі, Джон і син Майлз та донька Луна побували на прем'єрі нової різдвяної казки "Джингл Джангл: Різдвяна подорож" (Jingle Jangle: A Christmas Journey) від Netflix. Показ фільму відбувся у відкритому авто-кінотеатрі 13 листопада в Лос-Анджелесі, де всі бажаючі за певну оплату могли зручно розмістити своє авто і з нього спостерігати за фільмом, аби убезпечити себе від сторонніх осіб в період пандемії.

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Для сімейного відпочинку Кріссі та двоє дітей одягнули зручні піжами (нащадки обрали новорічний варіант). У автівці були теплі пледи, подушки та іграшки, а самі діти були в захваті від такого незвичайного дійства. Сама ж Кріссі, яка на початку тому пережила втрату дитини, виглядала щасливою.



Кріссі Тейген з сім'єю / Фото Getty Images

Джон Ледженд, як водій, обрав класичний образ, оскільки він ще побував на фотоколі події.



Джон Ледженд на презентації фільму Netflix / Getty Images

Джингл Джангл: Різдвяна подорож: дивіться трейлер фільму онлайн