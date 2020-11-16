В пижамах и с отличным настроением: Крисси Тейген с детьми и мужем побывали в автокинотеатре
Американские супруги Крисси Тейген и Джон Ледженд побывали на премьере новой рождественской сказки от Netflix. Лишь недавно пара оправилась от горькой потери сына на последних месяцах беременности и сейчас постепенно возвращается к жизни.
Крисси, Джон и сын Майлз и дочь Луна побывали на премьере новой рождественской сказки "Мистер Джангл и рождественское путешествие" (Jingle Jangle: A Christmas Journey) от Netflix. Показ фильма состоялся в открытом автокинотеатре 13 ноября в Лос-Анджелесе, где все желающие за определенную плату могли удобно разместить свое авто и с него наблюдать за фильмом, чтобы обезопасить себя от посторонних лиц в период пандемии.
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Для семейного отдыха Крисси и двое детей одели удобные пижамы (потомки выбрали новогодний вариант). В машине были теплые пледы, подушки и игрушки, а сами дети были в восторге от такого необычного действа. Сама же Крисси, которая ранее пережила потерю ребенка, выглядела счастливой.
Крисси Тейген с семьей / Фото Getty Images
Джон Ледженд, как водитель, выбрал классический образ, поскольку он еще побывал на фотоколле события.
Джон Ледженд на презентации фильма Netflix / Getty Images
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