У американской модели и телеведущей Крисси Тейген несколько недель назад произошел выкидыш. Джон Ледженд посвятил песню любимой, а та, в свою очередь, впервые прокомментировала потерю ребенка в соцсетях.

30 сентября звездные супруги Крисси Тейген и Джона Ледженда утратило ребенка: у модели случился выкидыш. После этого певец первым нарушил молчание и написал песню Never Break, которую исполнил на сцене музыкальной церемонии Billboard Music Awards. Также он написал в соцсетях трогательное письмо.

Важно Впервые после выкидыша жены Джон Ледженд написал публичное письмо: Мы никогда не сдадимся

Впрочем, сама Крисси еще не выходила на связь с поклонниками и никак не комментировала свое состояние. Прошло уже почти три недели с момента потери ребенка. Но два дня назад она опубликовала пост на странице в инстаграме.

Модель показала скриншоты из твиттера Джона Ледженда, где он написал трогательное письмо о жене. Напомним, что тогда певец признался в любви к Крисси и попросил у фанатов терпения. Женщина лаконично написала о том, что с ними все хорошо.

Мы молчим, но с нами все в порядке. Любим безгранично вас всех,

- написала Крисси Тейген.

В комментариях модель поддержали поклонники и звездные друзья, в частности Белла Хадид, Кейт Хадсон, Мила Йовович, Кейт Бекинсейл, Эмили Ратаковски и многие другие. "Передаем вам и вашей семье огромное количество любви", "Сочувствуем и любим вас", "Не перестаю вспоминать о вас обоих", "Скорбим с вами".