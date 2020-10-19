.В американської моделі і телеведучої Кріссі Тейген кілька тижнів тому стався викидень. Джон Ледженд присвятив пісню коханій, а та, своєю чергою, вперше прокоментувала втрату дитини в соцмережах.

30 вересня зіркове подружжя Кріссі Тейген та Джона Ледженда втратило дитину: у моделі стався викидень. Після цього співак першим порушив мовчанку та написав пісню Never Break, яку виконав на сцені музичної церемонії Billboard Music Awards. Також він написав у соцмережах зворушливий лист.

Важливо Вперше після викидня дружини Джон Ледженд написав публічний лист: Ми ніколи не здамося

Втім, сама Кріссі ще не виходила на зв'язок з шанувальниками і ніяк не коментувала свій стан. Пройшло вже майже три тижні з моменту втрати дитини. Але два дні тому вона опублікувала пост на сторінці в інстаграмі.

Модель показала скріншоти з твітеру Джона Ледженда, де він написав зворушливий лист про дружину. Нагадаємо, що тоді співак освідчився в любові до Кріссі та попросив у фанатів терпіння. Жінка лаконічно написала про те, що з ними все добре.

Ми мовчимо, але з нами все гаразд. Любимо безмежно вас усіх,

– написала Кріссі Тейген.

У коментарях модель підтримали шанувальники й зіркові друзі, зокрема Белла Хадід, Кейт Хадсон, Міла Йовович, Кейт Бекінсейл, Емілі Ратажковські та багато інших. "Передаємо вам та вашій родині величезну кількість любові", "Співчуваємо і любимо вас", "Не перестаю згадувати про вас обох", "Сумуємо за вами".