Режисери Валентин Васянович та Ірина Цілик відмовились від державних нагород, присвоєних Володимиром Зеленським. Після такої заяви митців на сайті Офісу Президента зі списку документів зник відповідний наказ.

Наказ про нагороди режисерів прибрали з сайту

У середу, 11 листопада, стало відомо, що знамениті українські режисери Валентин Васянович і Ірина Цілик вирішили відмовитись від державних нагород. Напередодні скандалу Володимир Зеленський підписав відповідний наказ, який розмістили на сайті під номером № 491/2020. Однак після заяв режисерів документ вилучили зі списку.

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На це першою звернула увагу представниця Української кіноакадемії та Одеського кінофестивалю Тетяна Власова. У фейсбуці вона розмістила скріншот, на якому видно, що нумерація наказів Володимира Зеленською обривається на 490 і відновлюється 492.



Наказ Зеленського зник зі списку / Фото Facebook / @tatiana.vlasova111

Водночас цей наказ доступний для перегляду за посиланням, який 9 листопада розмістив Офіс Президента у соцмережах.

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами працівників національної культури та мистецтва.



Подробиці: https://t.co/JupBRxOPEL — Офіс Президента (@APUkraine) November 9, 2020

Що відомо про відмову режисерів від нагород

Першим про відмову від ордену 3 ступеня за заслуги оголосив Валентин Васянович. Автор фільму "Атлантида" заявив, що рішення він прийняв у знак протесту через кримінальні провадження, які відкривають на попередніх керівників Держкіно.

"Я не можу приймати нагороду від тієї влади, яка однією рукою нагороджує "за значний особистий внесок у розвиток національної культури, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність", а іншою – відкриває кримінальні провадження та займається переслідуванням. Це не політичне рішення. Це цехова солідарність та етика", – пояснив Валентин Васянович.

Слідом за колегою від нагороди відмовилась і Ірина Цілик – авторка стрічки "Земля блакитна, ніби апельсин".