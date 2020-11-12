Режиссеры Валентин Васянович и Ирина Цилык отказались от государственных наград, присвоенных Владимиром Зеленским. После такого заявления художников на сайте Офиса Президента из списка документов исчез соответствующий приказ.

Приказ о наградах режиссеров убрали с сайта

В среду, 11 ноября, стало известно, что знаменитые украинские режиссеры Валентин Васянович и Ирина Цилык решили отказаться от государственных наград. Накануне скандала Владимир Зеленский подписал соответствующий приказ, который разместили на сайте под номером № 491/2020. Однако после заявлений режиссеров документ изъяли из списка.

Узнавайте больше Украинская лауреатка премии Санденс Ирина Цилык отказалась от награды Зеленского

На это первой обратила внимание представительница Украинской киноакадемии и Одесского кинофестиваля Татьяна Власова. В фейсбуке она разместила скриншот, на котором видно, что нумерация приказов Владимира Зеленской обрывается на 490 и восстанавливается с 492.

Приказ Зеленского исчез из списка / Фото Facebook / @tatiana.vlasova111

В то же время этот приказ доступен для просмотра по ссылке, который 9 ноября разместил Офис Президента в соцсетях.

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами працівників національної культури та мистецтва.



Подробиці: https://t.co/JupBRxOPEL — Офіс Президента (@APUkraine) November 9, 2020

Что известно об отказе режиссеров от наград

Первым об отказе от ордена 3 степени за заслуги объявил Валентин Васянович. Автор фильма "Атлантида" заявил, что решение он принял в знак протеста из-за уголовных производств, которые открывают на предыдущих руководителей Госкино.

"Я не могу принимать награду от той власти, которая одной рукой награждает "за значительный личный вклад в развитие национальной культуры, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство", а другой – открывает уголовные производства и занимается преследованием. Это не политическое решение. Это цеховая солидарность и этика", – пояснил Валентин Васянович.

Вслед за коллегой от награды отказалась и Ирина Цилык – автор ленты "Земля голубая, будто апельсин".