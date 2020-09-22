Тарас Цимбалюк у минулому ефірі шоу "Танці з зірками" почув нещадну критику від судді проєкту Катерини Кухар. Прима-балерина дорікнула йому за зухвале поводження з партнеркою Яною та пропуск репетицій. У мережі актор показав, як надолужує згаяне.

Фото з репетиції Тарас Цимбалюк опублікував в інстаграм-профілі. Зірка "Чорного ворона" та "Спіймати Кайдаша" зізнався, що для 5 ефіру "Танців з зірками" з Яною Заєць готує чи не найскладніший танець. Прихильники вже встигли припустити, що це румба.

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"Новий тренувальний тиждень розпочато! Вчора почали знайомство з черговим танцем, котрий, мабуть, буде найскладнішим для мене", – написав актор.

На фото Тарас Цимбалюк позував у танцювальному залі в білій футболці, чорних шортах та бальних туфлях. Він виглядав зосередженим і відточував рухи перед дзеркалом разом з хореографом Віталієм Загоруйко. Зірка зауважив, що репетиції до 5 ефіру "Танців з зірками" розпочались ще з понеділка. Так, він спробував реабілітуватися після провалу минулого тижня.

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Катерина Кухар розгромила Тараса Цимбалюка в прямому ефірі "Танців з зірками"

У 4 ефірі проєкту на паркет Тарас Цимбалюк і Яна Заєць вийшли з чуттєвим вальсом. Однак за день до прямого ефіру за лаштунками між партнерами стався конфлікт, який переріс у публічний скандал. Танцівниця поскаржилась, що актор відвідував репетиції всього двічі через постійні зйомки, і їм ледь вдалось вивчити хореографію.

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Номер пари підкорив як суддів, так і глядачів, однак Катерина Кухар не стала ігнорувати скандал. Вона дорікнула Тарасу Цимбалюку за пропуск репетицій та зауважила, що йому варто взяти майстер-клас по поводженню з партнеркою в її чоловіка Олександра Стоянова.

Після ефіру актор зазначив, що "Танці з зірками" – це перш за все шоу, а вальс для 4 ефіру вони з Яною Заєць насправді репетирували старанно.