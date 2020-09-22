Тарас Цимбалюк в прошлом эфире шоу "Танцы со звездами" услышал беспощадную критику от судьи проекта Екатерины Кухар. Прима-балерина упрекнула его за дерзкое обращение с партнершей Яной и пропуск репетиций. В сети актер показал, как наверстывает упущенное.

Фото с репетиции Тарас Цимбалюк опубликовал в инстаграм-профиле. Звезда "Черного ворона" и "Поймать Кайдаша" признался, что для 5 эфира "Танцев со звездами" с Яной заяц готовит едва ли не самый сложный танец. Поклонники уже успели предположить, что это румба.

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"Новая тренировочная неделя начата! Вчера начали знакомство с очередным танцем, который, пожалуй, будет самым сложным для меня", – написал актер.

На фото Тарас Цимбалюк позировал в танцевальном зале в белой футболке, черных шортах и бальных туфлях. Он выглядел сосредоточенным и оттачивал движения перед зеркалом вместе с хореографом Виталием Загоруйко. Звезда отметил, что репетиции для 5 эфира "Танцев со звездами" начались еще с понедельника. Да, он попытался реабилитироваться после провала на прошлой неделе.

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Екатерина Кухар разгромила Тараса Цимбалюка в прямом эфире "Танцев со звездами"

В 4 эфире проекта на паркет Тарас Цимбалюк и Яна заяц вышли с чувственным вальсом. Однако за день до прямого эфира за кулисами между партнерами произошел конфликт, переросший в публичный скандал. Танцовщица пожаловалась, что актер посещал репетиции всего дважды из-за постоянных съемок, и им едва удалось изучить хореографию.

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Номер пары покорил как судей, так и зрителей, однако Екатерина Кухар не стала игнорировать скандал. Она упрекнула Тараса Цимбалюка за пропуски репетиций и заметила, что ему стоит взять мастер-класс по обращению с партнершей у ее мужа Александра Стоянова.

После эфира актер отметил, что "Танцы со звездами" – это прежде всего шоу, а вальс для 4 эфира они с Яной заяц на самом деле репетировали усердно.