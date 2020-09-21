Известный украинский актер, участник проекта "Танцы со звездами" Тарас Цимбалюк дал откровенное интервью, в котором рассказал, что когда-то уже был женат. Он признался, что этот опыт был неудачным, а также поделился, почему долгое время не решался делать серьезный шаг в новых отношениях.

Тарас Цимбалюк был гостем программы "Звездный путь", в эфире которой рассказал о своем первом браке. Актер не любит говорить о публичной жизни, однако теперь решил рассказать о первом браке. Об этом сообщает издание "Сегодня. Lifestyle".

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Тарас Цимбалюк – настоящий секс-символ украинского кино. Актер признался, что только в 29 лет он понял, что такое настоящая любовь. Однако до этого он в течение двух лет состоял в браке.

На тот момент казалось, что это очень важно. Прошло совсем немного времени и я понял, что это того не стоит,

– поделился Тарас.

Цимбалюк отметил, что с бывшей женой разошелся спокойно, однако друзьями они не остались и сейчас не поддерживают общение. Уже через некоторое время актер познакомился с девушкой Тиной, которая перевернула его жизнь.

В течение года актер решался на важный шаг и все-таки принял решение. Во время третьего прямого эфира проекта "Танцы со звездами" он сделал предложение руки и сердца возлюбленной и она согласилась выйти за него замуж.

История любви Тараса и Тины продолжается уже два года и теперь пара готовится к свадьбе.