Відомий український актор, учасник проєкту "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк дав відверте інтерв'ю, у якому розповів, що колись вже був одруженим. Він зізнався, що цей досвід був невдалим, а також поділився, чому тривалий час не наважувався робити серйозний крок у нових стосунках.

Тарас Цимбалюк був гостем програми "Зірковий шлях", в ефірі якої розповів про свій перший шлюб. Актор не любить говорить про публічне життя, проте тепер вирішив розповісти про перше одруження. Про це повідомляє видання "Сегодня. Lifestyle".

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Тарас Цимбалюк – справжній секс-символ українського кіно. Актор зізнався, що лише в 29 років він зрозумів, що таке справжнє кохання. Проте до цього він протягом двох років перебував у шлюбі.

На той момент здавалося, що це дуже важливо. Минуло зовсім мало часу і я зрозумів, що це того не варте,

– поділився Тарас.

Цимбалюк зазначив, що із колишньою дружиною розійшовся спокійно, проте друзями вони не залишилися і зараз не підтримують спілкування. Вже через деякий час актор познайомився з дівчиною Тіною, яка перевернула його життя.

Протягом року актор наважувався на важливий крок і все-таки прийняв рішення. Під час третього прямого ефіру проєкту "Танці з зірками" він зробив пропозицію руки і серця теперішній коханій і вона погодилася вийти за нього заміж.

Історія кохання Тараса і Тіни триває вже два роки і тепер пара готується до весілля.