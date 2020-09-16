Успішна телеведуча та блогерка Леся Нікітюк вкотре вразила шанувальників ефектним відео. На кумедному ролику вона похизувалася пишними грудьми у звабливому бікіні.

Знаменитість після насичених робочих буднів відправилася у відпустку. В той час, коли її колеги насолоджувалися літом у сонячних країнах, Леся працювала над зйомками нової програми про подорожі. Тепер вона також релаксує на березі моря. На особистій інстаграм-сторінці Нікітюк активно наповнює стрічку красивим контентом.

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Для релаксу блогерка обрала популярну серед туристів Туреччину. Вона зупинилася у красивому місті Кемер, де приймає сонячні ванни на березі Середземного моря. Звісно, що Леся не втрачає нагоди похизуватися своїми пишними формами та показати бездоганну фігуру, про яку мріють багато дівчат.

Цього разу зірка поділилася кумедним відео з місцевого кафе. Вона ласувала смачним напоєм із вершками, шоколадом та зефірками. І під час того, як пила, забруднила обличчя шоколадом та розмішила багатомільйонну аудиторію підписників. Проте навіть у такому ролику Нікітюк змогла продемонструвати свої пікантні форми.

Телеведуча одягнула звабливий купальник рожевого кольору. Бюстгальтер гарно підкреслив пишний бюст знаменитості та оголив його. Волосся Леся вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж, нафарбувавши вії тушшю. Завершила пляжний аутфіт мінімалістичними сережками.