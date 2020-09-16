Успешная телеведущая и блогер Леся Никитюк в очередной раз поразила поклонников эффектным видео. На смешном ролике она похвасталась пышной грудью в соблазнительном бикини.

Знаменитость после насыщенных рабочих будней отправилась в отпуск. В то время, когда ее коллеги наслаждались летом в солнечных странах, Леся работала над съемками новой программы о путешествиях. Теперь она также релаксирует на берегу моря. На личной инстаграм-странице Никитюк активно наполняет ленту красивым контентом.

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Для релакса блогер выбрала популярную среди туристов Турцию. Она остановилась в красивом городе Кемер, где принимает солнечные ванны на берегу Средиземного моря. Конечно, Леся не упускает случая похвастаться своими пышными формами и показать безупречную фигуру, о которой мечтают многие девушки.

На этот раз звезда поделилась забавным видео из местного кафе. Она лакомилась вкусным напитком со сливками, шоколадом и зефирками. И во время того, как пила, испачкала лицо шоколадом и рассмешила многомиллионную аудиторию подписчиков. Однако даже в таком ролике Никитюк смогла продемонстрировать свои пикантные формы.

Телеведущая надела обольстительный купальник розового цвета. Бюстгальтер красиво подчеркнул пышный бюст знаменитости и обнажил его. Волосы Леся уложила ровно, сделала легкий макияж, накрасив ресницы тушью. Завершила пляжный аутфит минималистичными серьгами.