Телеведущая и блогерша Леся Никитюк после насыщенных рабочих будней отправилась на отдых в солнечную Турцию. Там она щеголяет безупречной фигурой в купальниках, а также делится вариантами вечерних аутфитов.

Леся Никитюк является одной из самых популярных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она искренняя и откровенная, имеет отличное чувство юмора, которое неизменно нравится многомиллионной аудитории подписчиков, следящих за ее личной страницей в инстаграме. Там знаменитость показала очередной вариант стильного образа.

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Звезда сделала несколько фото на балконе гостиничного номера. Она позировала на фоне красивого заката и моря.

Эффектный look Леси Никитюк

Для вечерней прогулки телеведущая выбрала look, который поразил ее поклонниц. Она предстала перед камерой в красивом белом топе, который был украшен белыми декоративными перьями. Наряд не имел рукавов и обнажил плечи знаменитости, что прибавило образу сексуальности и обаяния. Никитюк объединила верх со стильными джинсовыми шортами.

Длинные белокурые волосы Леся уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж, подчеркнувший ее натуральную красоту. Такой аутфит не только выглядел эффектно, но и продемонстрировал идеальный золотистый загар блогерши.

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