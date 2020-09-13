Телеведуча та блогерка Леся Нікітюк після насичених робочих буднів відправилася на відпочинок в сонячну Туреччину. Там вона хизується бездоганною фігурою в купальниках, а також ділиться варіантами вечірніх аутфітів.

Леся Нікітюк є однією з найпопулярніших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона щира та відверта, має чудове почуття гумору, яке незмінно подобається багатомільйонній аудиторії підписників, що стежать за її особистою сторінкою в інстаграмі. Саме там знаменитість показала черговий варіант стильного образу.

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Зірка зробила декілька фото на балконі готельного номера. Вона позувала на тлі красивого заходу сонця і моря.

Ефектний look Лесі Нікітюк

Для вечірньої прогулянки телеведуча обрала look, який вразив її шанувальниць. Вона постала перед камерою у красивому білому топі, що був прикрашений білим декоративним пір'ям. Вбрання не мало рукавів і оголило плечі знаменитості, що додало образові сексуальності та звабливості. Нікітюк поєднала верх із стильними джинсовими шортами.

Довге біляве волосся Леся вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж, що підкреслив її натуральну вроду. Такий аутфіт не лише виглядав ефектно, а й продемонстрував ідеальну золотисту засмагу блогерки.

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