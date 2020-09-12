Блогерка та дружина героя 9 сезону шоу "Холостяк" Нікіти Добриніна вразила мережу кадрами нової фотосесії. Перед камерою Даша Квіткова наважилась показати досконалу фігуру та позувала в піджаку без білизни.

Почуття зіркового подружжя Нікіти Добриніна та Даші Квіткової зароджувалися на очах у багатотисячної аудиторії, тому дівчина звикла до уваги публіки та не соромиться камер. Свою відкритість перед шанувальниками вона доводить кожною новою зйомкою. В інстаграмі блогерка показала результат однієї з найпікантніших фотосесій.

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Так, у студії Даша Квіткова позувала сидячи і виглядала дуже провокативно. Вона одягла стильний білий піджак, яким неодноразово доповнювала трендові літні образи.

Проте під піджак-оверсайз блогерка не стала одягати бюстгальтер і приміряла його на голе тіло. Тендітну талію та стрункі ніжки вона не показала у кадрі, проте засвітила бюст завдяки глибокому декольте.

Зухвалий образ Даша Квіткова довершила золотим ланцюжком на шиї та ніжним макіяжем з сяючою помадою персикового кольору. Блогерка фотографувалась з завивкою, а кадр показала в кольорі та чорно-білий.