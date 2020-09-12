Блогерша и жена героя 9 сезона шоу "Холостяк" Никиты Добрынина поразила сеть кадрами новой фотосессии. Перед камерой Даша Квиткова решилась показать совершенную фигуру и позировала в пиджаке без белья.

Чувства звездной четы Никиты Добрынина и Даши Квитковой зарождались на глазах у многотысячной аудитории, поэтому девушка привыкла к вниманию публики и не стесняется камер. Свою открытость перед поклонниками она доказывает каждой новой съемкой. В инстаграме блогерша показала результат одной из самых пикантных фотосессий.

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Так, в студии Даша Квиткова позировала сидя и выглядела очень провокационно. Она надела стильный белый пиджак, которым неоднократно дополняла трендовые летние образы.

Однако под пиджак-оверсайз блогерша не стала надевать бюстгальтер и примерила его на голое тело. Хрупкую талию и стройные ножки она не показала в кадре, однако засветила грудь благодаря глубокому декольте.

Дерзкий образ Даша Квиткова завершила золотой цепочкой на шее и нежным макияжем с сияющей помадой персикового цвета. Блогерша фотографировалась с завивкой, а кадр показала в цвете и черно-белый.