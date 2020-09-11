Победительница 9 сезона шоу "Холостяк" и жена Никиты Добрынина Даша Квитковая продемонстрировала сексуальный образ. Девушка совместила джинсы с прозрачным боди и засветила стройное тело на камеру.

Избранница ведущего Добрынина Даша Квитковая является одной из самых популярных украинских блогерш с более 1,2 миллионной аудиторией в Инстаграме. В профиле она делится не только личным, но и показывает стильные образы, которые покоряют аудиторию.

К теме Даша Квитковая обратилась к поклонникам после ДТП: берегите себя

Так, девушка опубликовала фото, для которого выбрала довольно пикантный образ. Даша Квитковая предстала в джинсах с высокой посадкой, которые дополнила широким плетеным поясом черного цвета.

Верх look – прозрачное боди без бретелек с белыми полосками. Наряд облегал стройную фигуру и подчеркивал бюст, а хрупкие плечи и татуировки на ключице выглядели фантастически.

В таком смелом образе Квитковая была нежной и дерзкой одновременно. Она собрала волосы в высокий пучок, а к обнаженным плечам и декольте привлекла внимание благодаря массивной цепи на шее. Многочисленные кольца, браслет и серьги и легкий макияж с персиковой помадой довершили этот безупречный аутфит.