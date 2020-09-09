31 августа звездные супруги Даша Квиткова и Никита Добрынин попали в ДТП на трассе Киев-Одесса. Пара возвращалась в столицу и в "зад" их автомобиля въехал в другой автомобиль. Автомобиль супругов получил сильные повреждения, однако сама пара отделалась незначительными повреждениями. Теперь Даша решила рассказать о том, что они тогда пережили.

Эмоциональным сообщением блогерша поделилась на личной инстаграм-странице. Она призвала более миллионную аудиторию подписчиков беречь себя.

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Даша призналась, что сначала она хотела написать большое сообщение, в котором стремилась рассказать о ДТП, которое случилось примерно неделю назад. О том, как она теперь нервно ездит и боится каждого звука, но позже передумала.

Она выразила важный призыв: "Пожалуйста, берегите себя и цените каждый момент в своей жизни".

К сожалению, никто из нас не застрахован. В частности, речь идет об опасных ситуациях, которые могут случаться на дороге. Мы можем спокойно выезжать с парковки, а кто-то въедет в нас на большой скорости, потому что смотрел сериал за рулем или "не заметил".

Мы не можем нести ответственность за других, но мы можем нести ее за себя. Будьте внимательны на дороге, всегда ездите пристегнутыми, даже если вы ездите сзади.

Для нас этот день был большим уроком. Тогда мы благодарили Вселенную, что все закончилось именно так. Мелкие травмы – это ничего по сравнению с тем, что могло произойти. Наша жизнь – прекрасна. Наша жизнь – удивительная. Проживайте каждую секунду, чувствуйте и наслаждайтесь всем, что с вами происходит. Любите, вдохновляйтесь и благодарите. Но не торопитесь. Спешить некуда, все рядом с вами,

– написала в публикации Квиткова.