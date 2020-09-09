31 серпня зіркове подружжя Даші Квіткової та Нікіти Добриніна потрапило в ДТП на трасі Київ-Одеса. Пара поверталася до столиці і в "зад" їхнього автомобіля в'їхав в інший автомобіль. Автівка подружжя отримала чималі ушкодження, проте сама пара відбулася незначними ушкодженнями. Тепер Даша вирішила звернутися до шанувальників.

Емоційним дописом блогерка поділилася на особистій інстаграм-сторінці. Вона закликала понад мільйонну аудиторію підписників берегти себе.

До теми Нікіта Добринін і Даша Квіткова потрапили в ДТП на трасі Київ-Одеса

Даша зізналася, що спершу вона хотіла написати великий допис, у якому прагнула розповісти про ДТП, яке трапилося приблизно тиждень тому. Про те, як вона тепер нервово їздить та боїться кожного звуку, але пізніше передумала.

Вона висловила найважливіший заклик: "Будь ласка, бережіть себе та цінуйте кожен момент у своєму житті".

На жаль, ніхто з нас не застрахований. Зокрема, йдеться про небезпечні ситуації, які можуть траплятися на дорозі. Ми можемо спокійно виїжджати з парковки, а хтось в'їде у нас на великій швидкості, бо дивився серіал за кермом або "не помітив".

Ми не можемо нести відповідальність за інших, але ми можемо нести її за себе. Будьте уважні на дорозі, завжди їздіть пристебнутими, навіть якщо ви їздите ззаду.

Для нас цей день був великим уроком. Тоді ми дякували Всесвіту, що все закінчилося саме так. Дрібні травми – це нічого, порівняно з тим, що могло статися. Наше життя – прекрасне. Наше життя – дивовижне. Проживайте кожну секунду, відчувайте і насолоджуйтеся всім, що з вами відбувається. Любіть, надихайтеся і дякуйте. Але не поспішайте. Поспішати нема куди, все поруч із вами,

– написала в публікації Квіткова.