Українське подружжя зірок Нікіти Добриніна і Даші Квіткової потрапило в ДТП, коли поверталось з Одеси у Київ. Автомобіль отримав чималі ушкодження, проте сама пара відбулась незначними травмами. Зокрема, у Даші від удару є перелом носа.

Про це зірка соцмереж і дружина Нікіти Добриніна розповіла у своїх інстаграм-сторіс. Відомо, що пара перебувала в Одесі пару днів через фотозйомку Даші. 30 серпня після обіду вони повертались назад у Київ, як у "зад" автомобіля у них в'їхав інший автомобіль. За словами героя "Холостяка-10" і Даші, винуватець ДТП "просто завтикав" і не побачив автівки на дорозі. Нікіта Добринін не отримав поранень, в той час як у Даші – перелом носа, хоча вона і була пристебнутою до крісла на передньому сидінні паском безпеки.

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Нікіта Добринін і Даша Квіткова потрапили в ДТП / Instagram-Stories / @kvittkova / @nikitadobrynin

Незважаючи на ДТП, подружжя все ж доїхало до Києва, але вже сьогодні, 31 серпня Даша Квіткова вирішила розповісти деталі аварії. Перелом носа – нескладний і без зміщень, тому Даша відбулась невеликими набряками. Сьогодні вона збирається до лора, щоб він детальніше оглянув травму.

Що каже Даша Квіткова про ДТП: дивіться відео