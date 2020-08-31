Украинское супружество звезд Никиты Добрынина и Даши Квитковой попало в ДТП, когда возвращалось из Одессы в Киев. Автомобиль получил немалые повреждения, однако сама пара отделалась незначительными травмами. В частности, у Даши от ушиба перелом носа.

Об этом звезда соцсетей и жена Никиты Добрынина рассказала в своих инстаграм-сторис. Известно, что пара находилась в Одессе пару дней через фотосъемки Даши. 30 августа после обеда они возвращались обратно в Киев, как в "зад" автомобиля в них въехал другой автомобиль. По словам героя "Холостяка-10" и Даши, виновник ДТП "просто завтикал" и не увидел машины на дороге. Никита Добрынин не получил ранений, в то время как у Даши – перелом носа, хотя она и была пристегнута к креслу на переднем сидении ремнем безопасности.

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Никита Добрынин и Даша Квиткова попали в ДТП / Instagram-Stories / @kvittkova / @nikitadobrynin

Несмотря на ДТП, супруги все же доехали до Киева, но уже сегодня, 31 августа Даша Квиткова решила рассказать детали аварии. Перелом носа – несложный и без смещений, поэтому Даша отделалась небольшими отеками. Сегодня она собирается к лору, чтобы он поподробнее осмотрел травму.

Что говорит Даша Квиткова о ДТП: смотрите видео