Переможниця 9 сезону шоу "Холостяк" та дружина Нікіти Добриніна Даша Квіткова продемонструвала сексуальний образ. Дівчина поєднала джинси з прозорим боді та засвітила струнке тіло на камеру.

Обраниця ведучого Добриніна Даша Квіткова є однією з найпопулярніших українських блогерок з понад 1,2 мільйонною аудиторією в інстаграмі. У профілі вона ділиться не лише особистим, а й показує стильні образи, які підкорюють аудиторію.

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Так, дівчина опублікувала фото, для якого обрала досить пікантний образ. Даша Квіткова постала у джинсах з високою посадкою, які доповнила широким плетеним поясом чорного кольору.

Верх look – прозоре боді без бретелей з білими смужками. Вбрання облягало струнку фігуру та підкреслювало бюст, а тендітні плечі блогерки та татуювання на ключиці виглядали фантастично.

У такому сміливому образі Квіткова була ніжною і зухвалою водночас. Вона зібрала волосся у високий пучок, а до оголених плечей і декольте привернула увагу завдяки масивному ланцюгу на шиї. Численні каблучки, браслет і сережки та легкий макіяж з персиковою помадою довершили цей бездоганний аутфіт.