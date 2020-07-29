Провести незабутню відпустку можна не лише за кордоном, але й в Україні. Якщо ви вирішили відправитися на відпочинок в Карпати, то пропонуємо вам ознайомитися з підйомниками, які працюють влітку.

В українських Карпатах є безліч цікавих локацій, в яких можна чудово провести час. Відпочинок в Карпатах влітку – це вихід на омріяну гору, свіже повітря, унікальна місцева кухня, екскурсії по природнім та історичним пам’яткам, інформує 24 канал.

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Окрім цього, помилуватися неймовірними краєвидами можна з висоти, якщо ви підніметеся на вершину підйомником. Які витяги працюють влітку – дивіться у нашій добірці.

"Буковель"

Оглядовий витяг у найбільшому гірськолижному курорті "Буковель" працює з 9 до 19 години. Останній спуск з гори здійснюється о 19:30. Графік роботи на вихідних не відрізняється від графіка роботи в будні дні. Ціна квитка для дорослого складає 120 гривень, пільговий квиток коштує 80 гривень.



Оглядовий витяг у Буковелі

У верхній житловій резиденції готельного комплексу "Буковель" розташований ресторан Filvarok. В закладі ви можете спробувати гуцульський банош з бринзою, закарпатський бограч, гурку, вареники з м’ясом дикого кабана.

На любителів екстремальних розваг чекають буковельські гірки. Це зіплайн, підвішений на канатах між деревами, з підйомами, спусками і крутими віражами. Канатний парк підходить для дітей та дорослих. Загальна довжина "Roller Coaster zipline" становить понад 500 метрів. Відвідавши "Буковельські гірки", ви отримаєте море крутих і незабутніх емоцій.

"Захар Беркут"

У селі Волосянка працює цілорічно підйомник "Захар Беркут". Крісельний підйомник з комфортом піднімає відвідувачів по канатній дорозі довжиною в майже три кілометри. Час підйому або спуску триває 50 хвилин.

За цей час вам відкриються неймовірні краєвиди, але найбільше захоплення ви відчуєте піднявшись на гору Високий Верх. Зверніть увагу, що навіть влітку піднімаючись вгору буває холодно та дуже вітряно, тож обов’язково візьміть з собою верхній одяг.



Відпочинок у Волосянці вам неодмінно сподобається

У будні дні підйом здійснюється з 13 до 16 години. Останній спуск відвідувачів відбувається не пізніше 17 години. У вихідні діють такі ж правила, втім відкривається підйомник швидше о 9 ранку.

Разовий квиток на крісельному підйомнику для дорослого коштує 90 гривень. Підйом для дітей від 6 до 13 років коштує 60 гривень. Разовий огляд для дорослого на вихідних та у святкові дні – 120 гривень, а для дітей 80 гривень. Велоабонемент з понеділка по п'ятницю коштує 250 гривень, а на вихідні та святкові дні – 350 гривень.



Канатна дорога "Захар Беркут" здійснює підйом на гору Високий Верх

"Динамо-Тростян"

Крісельний підйомник "Динамо-Тростян" розташований у селищі Славське. Однокрісельний витяг, піднімає на гору Тростян (1232 метри). Витяг на Тростян працює лише на вихідних з 10 до 17 години. На горі біля станції витягу є можливість випити кави чи поїсти в кафе. Також є ятки з напоями та місцевими стравами. Любителі активного відпочинку можуть тут покататися на конях або квадроциклах.



Краєвид на Карпати з гори Тростян

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"Ізкі"

Розташована канатна дорога в селі Ізки в Закарпатській області. Двокрісельний витяг, піднімає на гору Магура (1516 метри). Тут з висоти підйомника ви зможете насолодитися дивовижними краєвидами Карпат.

Ціна на підйомник з дорослого – 100 гривень, для дітей – 80 гривень. Витяг працює за умови, якщо збереться не менше 6 людей. Біля нижньої станції є ресторан "Колиба" в якому подають страви справжньої національної закарпатської кухні, які приготовлені на основі домашніх продуктів.



На вершині туристи можуть любуватися неймовірними краєвидами

"Погар"

У Львівській області поблизу Славського у Сколівському районі діє підйомник "Погар". Двокрісельний витяг, піднімає на гору Погар (857 метрів). Вартість підйому для дорослого коштує 100 грн, а для дітей до 14 років – 50 грн. Працює підйомник щоденно з 10 до 17 години.



Піднімаючись на підйомнику ви зможете насолодитися навколишніми красотами

"Авангард"

У селищі Ворохта Івано-Франківської області біля трамплінів розташований крісельний витяг "Авангард". Витяг – однокрісельний, вартість підйому – 30 гривень. Працює підйомник з 10 до 16:30 години. Зверніть увагу, що в понеділок витяг може не працювати.



Спортивна база відпочинку "Авангард"

"Затишок"

У селі Пилипець, що у Закарпатській області розташований підйомник "Затишок". Вартість з дорослого – 140 гривень, з дитини – 100 гривень. Час роботи – з 9 до 17 години. У будні за попереднім замовленням – до 20 години.



Підйомник "Затишок" у Пилипці

"Альянс"

Трикрісельний витяг розміщений на горі Маковиця (750 метри) в селі Міжгір’я Закарпатської області. Вартість підйому – 100 гривень. Час роботи з 9 до 17 години. На горі біля станції витягу є оглядовий майданчик і кафе.



Підйомник "Альянс" у Закарпатській області

"Красія"

На горі Красія до послуг відпочивальників є два сучасні крісельні підйоми "Красія" – це розвинена інфраструктура з великою кількістю готелів, прокатним пунктом, широким асортиментом гірськолижного спорядження, ресторанами і розважальними закладами. Оглядовий підйом у будні коштує 100 гривень, пільговий – 70 гривень. Час роботи – з 10 до 16 години.



З гори Красія відкривається чудовий краєвид

Бажаємо вам чудового відпочинку!