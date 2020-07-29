Провести незабываемый отпуск можно не только за рубежом, но и в Украине. Если вы решили отправиться на отдых в Карпаты, то предлагаем вам ознакомиться с подъемниками, которые работают летом.

В украинских Карпатах есть множество интересных локаций, в которых можно прекрасно провести время. Отдых в Карпатах летом – это выход на вожделенную гору, свежий воздух, уникальная местная кухня, экскурсии по природным и историческим памятникам, информирует 24 канал.

Читайте также Отдых на Шацких озерах: подборка лучших мест и цены на жилье

Кроме этого, полюбоваться невероятными пейзажами можно с высоты, если вы подниметесь на вершину на подъемнике. Какие подъемники работают летом – смотрите в нашей подборке.

"Буковель"

Обзорный подъемник в крупнейшем горнолыжном курорте "Буковель" работает с 9 до 19 часов. Последний спуск с горы осуществляется в 19:30. График работы на выходных не отличается от графика работы в будние дни. Цена билета для взрослого составляет 120 гривен, льготный билет стоит 80 гривен.

Смотровой подъемник в Буковеле

В верхней жилой резиденции гостиничного комплекса "Буковель" расположен ресторан Filvarok. В заведении вы можете попробовать гуцульский банош с брынзой, закарпатский бограч, гурку, вареники с мясом дикого кабана.

Любителей экстремальных развлечений ждут буковельские горки. Это зиплайн, подвешенный на канатах между деревьями, с подъемами, спусками и крутыми виражами. Канатный парк подходит для детей и взрослых. Общая длина "Roller Coaster zipline" составляет более 500 метров. Посетив "Буковельские горки", вы получите море крутых и незабываемых эмоций.

"Захар Беркут"

В селе Волосянка работает круглогодично подъемник "Захар Беркут". Кресельный подъемник с комфортом поднимает посетителей по канатной дороге длиной почти в три километра. Время подъема или спуска длится 50 минут.

За это время вам откроются невероятные пейзажи, но наибольшее восхищение вы испытаете поднявшись на гору Высокий Верх. Обратите внимание, что даже летом поднимаясь вверх бывает холодно и очень ветрено, поэтому обязательно возьмите с собой верхнюю одежду.

Отдых в Волосянке вам непременно понравится

В будние дни подъем осуществляется с 13 до 16 часов. Последний спуск посетителей происходит не позже 17 часов. В выходные действуют такие же правила, впрочем открывается подъемник скорее в 9 утра.

Разовый билет на кресельном подъемнике для взрослого стоит 90 гривен. Подъем для детей от 6 до 13 лет стоит 60 гривен. Разовый подъем детей и взрослых на выходных и в праздничные дни – 120 гривен, а в будни – 80 гривен. Велоабонемент с понедельника по пятницу стоит 250 гривен, а на выходные и праздничные дни – 350 гривен.

Канатная дорога "Захар Беркут" осуществляет подъем на гору Высокий Верх

"Динамо-Тростян"

Кресельный подъемник "Динамо-Тростян" расположен в поселке Славское. Однокресельный подъемник, поднимает на гору Тростян (1232 метра). Подъемник на Тростян работает только на выходных с 10 до 17 часов. На горе возле станции подъемника есть возможность выпить кофе или поесть в кафе. Также есть палатки с напитками и местными блюдами. Любители активного отдыха могут здесь покататься на лошадях или квадроциклах.

Вид на Карпаты с горы Тростян

​Читайте также Где поплавать на Ровенщине: лучшие места для отдыха

"Изки"

Расположена канатная дорога в селе Изки в Закарпатской области. Двухкресельный подъемник, поднимает на гору Магура (1516 м). Здесь с высоты подъемника вы сможете насладиться удивительными пейзажами Карпат.

Цена на подъемник со взрослого – 100 гривен, для детей – 80 гривен. Подъемник работает при условии, если соберется не менее 6 человек. Возле нижней станции есть ресторан "Колыба", в котором подают блюда настоящей национальной закарпатской кухни, приготовленные на основе домашних продуктов.

На вершине туристы могут любоваться невероятными пейзажами

"Погар"

Во Львовской области вблизи Славского в Сколевском районе действует подъемник "Погар". Двухкресельный подъемник, поднимает на гору Погар (857 метров). Стоимость подъема для взрослого стоит 100 грн, а для детей до 14 лет – 50 грн. Работает подъемник ежедневно с 10 до 17 часов.

Поднимаясь на подъемнике вы сможете насладиться окружающими красотами

"Авангард"

В поселке Ворохта Ивано-Франковской области возле трамплинов расположен кресельный подъемник "Авангард". Подъемник – однокресельный, стоимость подъема – 30 гривен. Работает подъемник с 10 до 16:30 часов. Обратите внимание, что в понедельник подъемник может не работать.

Спортивная база отдыха "Авангард"

"Затишок"

В селе Пилипец, в Закарпатской области расположен подъемник "Затишок". Стоимость со взрослого – 140 гривен, с ребенка – 100 гривен. Время работы – с 9 до 17 часов. В будни по предварительному заказу – до 20 часов.

Подъемник "Затишок" в Пилипце

"Альянс"

Трехкресельный подъемник расположен на горе Маковица (750 м) в селе Межгорье Закарпатской области. Стоимость подъема – 100 гривен. Время работы с 9 до 17 часов. На горе возле станции подъемника есть смотровая площадка и кафе.

Подъемник "Альянс" в Закарпатской области

"Красия"

На горе Красия к услугам отдыхающих есть два современных кресельных подъемника. "Красия" – это развитая инфраструктура с большим количеством отелей, прокатным пунктом, широким ассортиментом горнолыжного снаряжения, ресторанами и развлекательными заведениями. Обзорный подъем в будни стоит 100 гривен, льготный – 70 гривен. Время работы – с 10 до 16 часов.

С горы Красия открывается великолепный вид

Желаем вам прекрасного отдыха!