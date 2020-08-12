Американська мільйонерка та блогерка Кайлі Дженнер лише 2 тому святкувала день народження, відтак прикувала увагу всіх фанатів у своєму профілі в інстаграмі. Втім 23-тє день народження не стало причиною чергового ажіотажу в мережі, адже зірка оприлюднила одне сексуальне фото, яке взірвало інстаграм.

Днем раніше відверта та гламурна Кайлі Дженнер показала результат чергової фотосесії, яку їй зробила український фотограф Саша Самсонова. Вже не перший рік українка, яка переїхала у США, є сімейним фотографом сім'ї Кардашян-Дженнер. Найбільше жінка співпрацює саме з сестрами Кайлі та Кендалл Дженнер.

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Цього разу в об'єктиві фотоапарату позувала неймовірна Кайлі. На чорно-білому знімку дівчина позує у чорних штанах з низькою посадкою та в стильному капелюшку з вуаллю. Свої пишні груди зірка прикрила руками, що додало неймовірної звабливості кадру. Своє фото Дженнер вирішила не коментувати, втім за неї це зробили її вірні прихильники, які подарували їй майже 10 мільйонів вподобань та десяки тисяч коментарів.



Сексуальна Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Додамо, що кілька днів тому Кайлі Дженнер опублікувала ще декілька фотографій, на яких привітала себе з днем народження у сексуальній сукні з діамантами, що підкреслювала її бюст.

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