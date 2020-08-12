Американская миллионер и блогер Кайли Дженнер только 2 дня назад праздновала день рождения, поэтому приковала внимание всех фанатов в своем профиле в инстаграме. Впрочем 23-й день рождения стал причиной очередного ажиотажа в сети, ведь звезда обнародовала одно сексуальное фото, которое взорвало инстаграм.

Днем ранее откровенная и гламурная Кайли Дженнер показала результат очередной фотосессии, которую ей сделала украинский фотограф Саша Самсонова. Уже не первый год украинка, которая переехала в США, является семейным фотографом семьи Кардашян-Дженнер. Больше всего женщина сотрудничает именно с сестрами Кайли и Кендалл Дженнер.

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На этот раз в объективе фотоаппарата позировала невероятная Кайли. На черно-белом снимке девушка позирует в черных брюках с низкой посадкой и в стильной шляпке с вуалью. Свою пышную грудь звезда прикрыла руками, что придало невероятного обаяния кадру. Свое фото Дженнер решила не комментировать, впрочем за нее это сделали ее верные поклонники, которые подарили ей почти 10 миллионов лайков и десятки тысяч комментариев.



Сексуальная Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Добавим, что несколько дней назад Кайли Дженнер опубликовала еще несколько фотографий, на которых поздравила себя с днем рождения в сексуальном платье с бриллиантами, которое подчеркивало ее бюст.

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