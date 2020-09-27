Учасниця шоу "Танці з зірками 2020" Санта Дімопулос минулого ефіру розповіла про втрату, яку їй довелося пережити. Але співачка готується до нового випуску, тому вирішила поділитися хвилюванням.

Українська співачка та екссолістка гурту "ВІА гра" Санта Дімопулос бере участь в шоу "Танці з зірками". Вона охоче показує залаштунки проєкту та розповідає про свої враження на сторінці в інстаграмі.

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Насамперед Санта розповіла про те, що час на проекті для неї йде дуже швидко. Здавалося б, тільки пройшов один день після четвертого випуску, а насправді вже завтра наступний ефір. І хоч останній видався складним для неї, співачка відчуває, що мала зробити це. Нагадаємо, що Санта присвятила четвертий танець померлому батькові.

Потім артистка почала розповідати про налаштовування до наступного випуску "Танців з зірками". Жінка зізналась, що цього разу підготовка була дуже травматичною і такою, що вимотує.

Але за цей місяць праця на виснаження увійшла в звичку: кожного дня я встаю, занурююсь в круговерт тренувань-зустрічей-зйомок, а ще робота, робота, робота… І зранку все заново,

– пише Дімопулос.

Також співачка зазначила, що з кожним разом в неї з'являється все більше нових синяків та забоїв. Тому їй часто хочеться пошкодувати себе, хоча коли дізнається новини, то розуміє, що не можна витрачати на це свій час.

Зірка зізнається, що краще зробити це на любов на підтримку близьких, бо це – найцінніше, що в нас усіх є. Санта також подякувала всім, хто є поряд з нею та підтримує співачку.