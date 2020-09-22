Темою четвертого ефіру шоу "Танці з зірками 2020" став рік, який кардинально змінив життя учасників. Санта Дімопулос присвятила танець своєму татові й розповіла, яким був її рік змін.

У новому шоу "Танців з зірками 2020" кожен ефір має тематичне спрямування. У четвертому ефірі учасники розповідали про рік, який змінив їх найбільше. Співачка Санта Дімопулос прокоментувала випуск на сторінці в інстаграмі.

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Співачка написала, що кожен ефір для неї є особливим, оскільки вона завжди вкладає в танець свої внутрішні переживання. Санта відверто зізналась, що її доленосним роком був той, коли помер її батько.

Багато що з того дня я не пам'ятаю: мозок, як комп'ютер, видалив травмуючі події. Але я точно пам'ятаю себе: так, ніби з тебе зняли шкіру, змусили відчувати світ заново і відчувати своє життя без захисного покриття. Цей день повністю змінив мене,

– розповіла Санта Дімопулос.

Зірка зізналась, що після смерті батька вона відчувала себе беззахисною та без жодної опори. І цей зворушливий танець співачка присвятила татові.

Також вона зазначила, що на підготовку номера мала тільки 4 доби. Але оскільки втрата рідних людей теж стається дуже швидко, Санта побачила у цьому спільність. "Все змінюється за одну хвилину. У нас був тільки один шанс, щоб показати цю хвилину".