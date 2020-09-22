Переможниця десятого сезону шоу "Холостяк" Даша Ульянова під час четвертого прямого ефіру проєкту прийшла на паркет із героєм "Холостяка-5" Сергієм Мельником. Пара виконала пристрасну румбу та неабияк здивувала глядачів.

"Танці з зірками 2020" продовжують дивувати. Одним із зіркових учасників цього сезону став футболіст, головний герой романтичного проєкту "Холостяк" Сергій Мельник. На шоу чоловік не лише зізнався, що обрав не ту дівчину, а й вийшов на паркет із Дашою Ульяновою.

До теми Герой "Холостяка-5" Сергій Мельник зізнався, що у фіналі проєкту обрав не ту дівчину

На особистій сторінці в інстаграмі дівчина вже встигла поділитися враженнями від ефіру: "Мрії здійснюються! Цей рік полонив моє серце. Вкотре переконуюся, що коли щось сильно хочу, то це обов'язково відбувається в моєму житті. Моя маленька роль у великому проєкті. Проте, вже бажаю протоптати стежку на паркет до наступного сезону і стати його учасницею".

На паркет пристрасна Даша вийшла у сексуальній атласній сукні. Білизняне вбрання довжини міді мало мережево на пікантному декольте і гарно підкреслило принади її розкішного тіла. Довге розкішне волосся дівчина вклала в легкі локони, а на обличчі зробила виразний макіяж з акцентом на очах та коричневим блиском на губах.

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Даша Ульянова та Сергій Мельник у четвертому прямому ефірі "Танців з зірками": дивіться відео онлайн